Киев вернул электрички в Донбасс

В «Укрзализниции» приняли решение восстановить движение пригородных поездов в Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте компании, движение восстановят на участке Мариуполь – Южнодонбасская. Четыре состава будут ходить от Волновахи до Южнодобасской через Велико-Анадоль.

В компании отметили, что перед началом движения поездов железнодорожники провели совместную со специалистами штаба Операции объединенных сил работу по подготовке инфраструктуры.

Напомним, в конце июля петиция с просьбой пустить поезда в Крым была зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

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