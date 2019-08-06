Стали известны подробности скандала с украинцами и российским флагом в Испании

Сотрудники испанского отеля, где туристы из Украины потребовали убрать российский флаг, рассказали подробности инцидента.

Представитель отеля заявил, что флаг России в ресторане при гостиничном ресторане «показывает, что в меню есть блюда русской кухни», однако туристы с Украины «связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать», передает Ura.ru.

Он добавил, что туристы «жаловались на ресепшене, что везде напишут о нашем отеле», а также угрожали тем, что создадут отелю репутацию «черной точки для украинцев».

Отмечается, что в отеле всегда было много украинских туристов, но никто из них никогда не жаловался на российский символ.

«Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем», – подытожили в испанском отеле.

Ранее сообщалось, что украинцы устроили скандал из-за флага России в одном из отелей Испании.