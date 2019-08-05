Украинцы устроили скандал из-за флага России в испанском отеле

Отдыхающие в испанском отеле в городе Салоу украинцы устроили скандал из-за того, что в ресторане при гостинице был вывешен флаг России. Пользователь Facebook с Украины, который рассказал об инциденте, назвал произошедшее «международным скандалом».

«Международным скандалом завершился ужин в одном из отелей на побережье Коста-Дорада. На вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинцев, непосредственно пострадавших от российской агрессии, администратор ресторана высмеял гостей и выразил поддержку убийствам украинцев русскими», – написал пользователь David Plaster в Facebook.

Речь идет об отеле Best San Francisco в городе Салоу. Там, по словам пользователя, вывесили огромный флаг России в ресторане во время ужина. Украинец заявил, что между гостями начал зарождаться скандал, и тогда несколько украинцев попросили администратора убрать флаг.

«Впрочем, администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция – это позиция всей Испании», – пишет пользователь.

По его словам, к спору присоединились граждане России, которых администрация якобы попросила «лично разобраться с шокированными украинцами».

«Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни», – заявил Plaster.

Также он заявил, что представители туроператора JoinUp предложили украинцам «философски отнестись к оскорблениям и травле» и пригрозили им штрафами за снятие брони.