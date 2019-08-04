На незаконной акции в Москве задержали объявленного в розыск за экстремизм приезжего

В ходе субботней несанкционированной акции в Москве сотрудники Росгвардии задержали жителя другого региона России, который находится в федеральном розыске за экстремизм.

В сообщении на сайте Росгвардии говорится, что приезжий был задержан на Новинском бульваре за административное правонарушение.

«В ходе проверки было установлено, что гражданин находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Задержанный передан сотрудникам полиции», – говорится в заявлении.

Напомним, в двух предыдущих незаконных акциях в Москве также принимали участие люди, которые не проживают в столице. Так, больше половины задержанных 27 июля оказались не москвичами, а 14 июля на публичном мероприятии заметили приезжих с Украины.

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в этой связи заметил, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной политической акции, уже экстрадировали бы, внеся его данные в базу сайта «Миротворец» и возбудив против него уголовное дело.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных митингов хотели втянуть участников акций в беспорядки.

Политолог Алексей Мартынов заявил, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.