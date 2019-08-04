В партии Зеленского собрались ввести уголовное наказание за переговоры с Россией

Будущий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко призвал ввести уголовную ответственность за переговоры с представителями России не уполномоченными на это Украиной лицами.

«Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок», – передает его слова «Интерфакс-Украина».

Напомним, партия «Слуга народа» Владимира Зеленского победила на выборах в Раду, получив 124 депутатских мандата.