Жительницу Японии госпитализировали с подозрением на заражение вирусом Эбола

Жительница Японии после визита в Демократическую республику Конго (ДРК) госпитализирована с подозрением на заражение вирусом Эбола, сообщило Киодо.

По данным министерства здравоохранения Японии, жительница префектуры Саитама в возрасте около 70 лет госпитализирована в одну из больниц Токио с высокой температурой и подозрением заражение вирусом Эбола, передает РИА «Новости».

В связи с инцидентом в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра Японии создана группа по сбору и анализу информации. Премьер Синдзо Абэ поручил администрации больницы поместить женщину в карантин и оказать ей необходимую помощь, отмечает Киодо.

Напомним, в середине июля ВОЗ предупредила о чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК).

Газета ВЗГЛЯД писала о самых вероятных причинах гибели человечества, среди которых называлась и Эбола.