ВОЗ заявила о чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) – «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызывающая обеспокоенность в международном плане».

«Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом», – сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Ранее комитет по чрезвычайным ситуациям рассмотрел положение в Конго на заседании в Женеве.

Гебрейесус объяснил, что данное решение было принято из-за зарегистрированных в последние дни случаев заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в Конго и в Уганде.

«Хотя пока нет свидетельств дальнейшего местного распространения вируса ни в Гоме, ни в Уганде, эти два события представляются собой вызывающее обеспокоенность географическое расширение [присутствия] вируса», – заявил глава ВОЗ.

В ноябре 2018 года сообщалось о гибели более 200 жителей Конго от этой лихорадки.

Газета ВЗГЛЯД писала о самых вероятных причинах гибели человечества, среди которых называлась и Эбола.