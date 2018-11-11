В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли более 200 человек

Министерство здравоохранения Демократической Республике Конго сообщило, что в провинциях Северное Киву и Итури были зарегистрированы 326 случаев заражения вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола, от которого умерли уже более 200 человек.

По данным медиков, на пятницу 9 ноября было выявлено 326 случаев заражения, из них 291 подтвердились, 201 заболевший скончался, передает РИА «Новости».

«Никакая другая эпидемия в мире не была столь сложной, как та, что мы переживаем сейчас», – отмечается в заявлении.

Напомним, в декабре 2016 года российская вакцина от Эболы успешно прошла клинические испытания.