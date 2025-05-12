Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
Посольство: Моряков России эвакуируют с танкера Seven Pearls через несколько дней
Экипаж танкера Seven Pearls, в состав которого входят 19 российских граждан, будет эвакуирован в течение трех или четырех дней.
Представитель посольства России в Йемене рассказал, что на смену нынешнему экипажу уже направлена новая команда. По словам сотрудника российской дипломатической миссии, судовладелец отправил в порт Рас-Иса новую группу моряков. Он подчеркнул: «В течение трех или четырех дней она сменит экипаж, который не может покинуть йеменские территориальные воды после американских ударов», передает ТАСС.
Танкер Seven Pearls стоит вблизи порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря в подконтрольной йеменским хуситам провинции Эль-Ходейда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, члены экипажа танкера Seven Pearls, пострадавшего в порту Рас-Иса в Йемене после ударов США, не смогли выйти на контакт с властями России, а в результате авиаударов США по этому порту на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы. В результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.