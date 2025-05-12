Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
В Турции решили штрафовать нетерпеливых пассажиров самолетов
Авиакомпании Турции решили штрафовать за вставание до остановки двигателя самолета
Турецкий авиационный регулятор ввел правило, согласно которому пассажиры, вставшие со своих мест до полной остановки двигателя самолета, будут подвергаться административному штрафу.
В сообщении говорится: «Не стойте в проходе и не пытайтесь пройти по нему, пока не настанет ваша очередь. В отношении пассажиров, которые не будут соблюдать правила, будет составлен протокол о нарушении порядка, в соответствии с законодательством будет наложен административный штраф», передает РИА «Новости».
Местные СМИ отмечают, что авиакомпании Турции теперь могут заносить нарушителей в специальные «черные списки».