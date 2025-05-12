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Японская Nissan решила уволить свыше 10 тыс. сотрудников по всему миру
Общее число сокращаемых Nissan сотрудников по всему миру может достичь 20 тыс.
Автоконцерн Nissan предпримет масштабные кадровые меры из-за убытков, вызванных падением продаж и сложной экономической ситуацией, сообщила телерадиокомпания NHK.
Японский автоконцерн Nissan Motor Co., Ltd. в связи с ухудшением эффективности бизнеса решила дополнительно сократить более 10 тыс. человек персонала как внутри страны, так и за рубежом в целях оздоровления бизнеса, передает японская национальная телерадиокомпания NHK.
«В компании отметили, что новое сокращение следует за ранее объявленным планом уволить 9 тыс. человек, в результате общее число сокращений достигнет примерно 20 тыс. сотрудников, что составляет около 15% штата концерна», – сказано в материале.
Во вторник будут объявлены результаты за финансовый год, закончившийся в марте. В прошлом месяце компания предупредила, что, вероятно, понесет рекордный чистый убыток в размере от 700 до 750 млрд иен ($4,74 млрд-$5,08 млрд).
На фоне ухудшения бизнес-результатов Nissan также отказался от строительства завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Китакюсю.
В ноябре 2024 года концерн уже объявлял о сокращении глобальных производственных мощностей на 20% и закрытии трех заводов, в том числе в Таиланде. Компания пересматривает производственную структуру и численность персонала, реагируя на падение продаж и ужесточение торговой политики США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.