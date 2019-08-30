Белоруссия запланировала до конца года восстановить экспорт нефти и нефтепродуктов

Белорусский концерн «Белнефтехим» рассчитывает до конца года полностью восстановить объем экспорта нефти и нефтепродуктов после попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба», сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

«По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019 год планы», – приводит агентство БелТА слова Рыбакова.

Между тем, по его словам, вопрос о возмещении потерь Мозырского НПЗ от поставок по нефтепроводу «Дружба» некачественной российской нефти остается открытым.

С российской стороны поступила лишь частичная компенсация потерь белорусской стороны.

«Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси – стоимость 1,2 млн тонн загрязненной нефти – компенсированы», – подчеркнул Рыбаков.

Он добавил, что концерн регулярно ведет диалог с российской стороной о путях решения проблемы.

В апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.

В июля совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».