Власти России оценили риски снижения экспорта нефти

Министр Новак заявил об отсутствии угроз поставкам российской нефти

Tекст: Дарья Григоренко

Россия не ожидает сокращения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Новак. По его словам, экспорт и внутренние поставки нефти осуществляются полностью, необходимых объемов достаточно, передает ТАСС.

«Пока дефицита никакого нет, баланс спроса и предложения сохраняется. Поставки осуществляются», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что прогнозировать динамику цен на нефть сейчас затруднительно, поскольку многое зависит от реакции рынка на геополитические риски. «Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски», – пояснил Новак. Он добавил, что существующие риски уже отражаются в стоимости нефти.

Ранее мировые цены на нефть во вторник пошли в рост на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке.