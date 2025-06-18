Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
Мантуров сообщил о способности менеджеров России решать задачи импортозамещения
Российский менеджмент способен эффективно решать самые сложные задачи в сфере импортозамещения, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на сессии ПМЭФ.
Мантуров отметил, что на сегодняшний день российские управленцы успешно преодолевают сложные вызовы, связанные с заменой зарубежных товаров и технологий отечественными решениями, передает ТАСС.
В качестве примера он привел компанию «Вкусно – и точка», чья выручка после ухода McDonald's увеличилась в два раза.
По словам Мантурова, в этой компании произошло полное обновление поставщиков и были изменены технологические процессы логистики, что позволило достичь значительных результатов на рынке.
Ранее эксперт Марат Баширов заявил, что отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России.