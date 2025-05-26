Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России

Политолог Баширов: Сотрудничество государства и бизнеса помогло России адаптироваться к санкциям

Tекст: Олег Исайченко

«Предпринимательское сообщество играло важную роль в истории России. Еще во дореволюционные времена богатейшие купцы страны финансировали строительство церквей и фабрик. Сегодня бизнесмены также являются важной составляющей развития государства», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Россия вновь находится на острие исторических процессов. После начала СВО западные страны фактически поставили перед собой задачу по расшатыванию российской экономики. Но наши предприниматели с честью приняли вызовы времени и, применив инициативность и незаурядные лидерские качества, сумели не просто удержаться на плаву, но и добиться продолжения развития российской экономики. Неудивительно, что их успехи на этом направлении отметил и президент Владимир Путин», – подчеркнул он.

По словам Баширова, в кратчайшие сроки был запущен процесс импортозамещения. «Обеспечение населения товарами первой необходимости и медикаментами легло на плечи не только больших корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса», – отмечает эксперт.

«На этом фоне обязанностью государства становится максимальная поддержка предпринимателей в непростых условиях. Кооперация власти и частных инициатив стала залогом успешной адаптации России к беспрецедентному санкционному давлению. Диалог бизнеса и правительства не прекращается ни на минуту», – поясняет он.

«Показательно, что Владимир Путин регулярно встречается с представителями «Деловой России» и РСПП. Кроме того, президент продолжает поддерживать крупные экономические форумы, например, ПМЭФ или ВЭФ. Это свидетельствует о признании важной роли предпринимателей, которых ни один западный бизнес заменить не сможет», – продолжает собеседник.

«Поэтому в вопросе возвращения иностранных компаний президент будет последовательно занимать сторону российских фирм. Отечественные предприниматели не бросили свою страну в непростой исторический период, поэтому и власти не станут игнорировать их интересы», – заключил Баширов.

Ранее Путин провел встречу с представителями деловых кругов, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Президент подчеркнул, что правительство намерено продолжить поддержку бизнеса. По его оценке, отечественные предприниматели «не стушевались» в период санкционного давления, а проявили деловую хватку, смекалку и хозяйственность. Он также добавил, что представителям частного сектора экономики удалось продемонстрировать истинные лидерские качества.

«Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только с учетом интересов российского бизнеса», – подчеркнул Путин. По его мнению, ушедшим фирмам не стоит «стелить дорожку» в вопросе обратного выкупа своих мощностей.