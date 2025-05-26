  • Новость часаДжорджеску объявил об уходе из политики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский перестал обменивать «азовцев»
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    Эксперт: Для выплат домохозяйкам потребуется система контроля за ними
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из РФ иностранные IT-компании
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    Трамп отказался усиливать санкции против России
    Депутаты оппозиции повернулись спиной к новому президенту Румынии
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 23:32 • Новости дня

    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России

    Политолог Баширов: Сотрудничество государства и бизнеса помогло России адаптироваться к санкциям

    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство России высоко ценит вклад отечественных предпринимателей в адаптацию национальной экономики к беспрецедентному санкционному давлению. Сотрудничество власти и бизнеса позволяет стране выстоять в непростой исторический период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов.

    «Предпринимательское сообщество играло важную роль в истории России. Еще во дореволюционные времена богатейшие купцы страны финансировали строительство церквей и фабрик. Сегодня бизнесмены также являются важной составляющей развития государства», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Россия вновь находится на острие исторических процессов. После начала СВО западные страны фактически поставили перед собой задачу по расшатыванию российской экономики. Но наши предприниматели с честью приняли вызовы времени и, применив инициативность и незаурядные лидерские качества, сумели не просто удержаться на плаву, но и добиться продолжения развития российской экономики. Неудивительно, что их успехи на этом направлении отметил и президент Владимир Путин», – подчеркнул он.

    По словам Баширова, в кратчайшие сроки был запущен процесс импортозамещения. «Обеспечение населения товарами первой необходимости и медикаментами легло на плечи не только больших корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса», – отмечает эксперт.

    «На этом фоне обязанностью государства становится максимальная поддержка предпринимателей в непростых условиях. Кооперация власти и частных инициатив стала залогом успешной адаптации России к беспрецедентному санкционному давлению. Диалог бизнеса и правительства не прекращается ни на минуту», – поясняет он.

    «Показательно, что Владимир Путин регулярно встречается с представителями «Деловой России» и РСПП. Кроме того, президент продолжает поддерживать крупные экономические форумы, например, ПМЭФ или ВЭФ. Это свидетельствует о признании важной роли предпринимателей, которых ни один западный бизнес заменить не сможет», – продолжает собеседник.

    «Поэтому в вопросе возвращения иностранных компаний президент будет последовательно занимать сторону российских фирм. Отечественные предприниматели не бросили свою страну в непростой исторический период, поэтому и власти не станут игнорировать их интересы», – заключил Баширов.

    Ранее Путин провел встречу с представителями деловых кругов, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Президент подчеркнул, что правительство намерено продолжить поддержку бизнеса. По его оценке, отечественные предприниматели «не стушевались» в период санкционного давления, а проявили деловую хватку, смекалку и хозяйственность. Он также добавил, что представителям частного сектора экономики удалось продемонстрировать истинные лидерские качества.

    «Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только с учетом интересов российского бизнеса», – подчеркнул Путин. По его мнению, ушедшим фирмам не стоит «стелить дорожку» в вопросе обратного выкупа своих мощностей.

    26 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативы, направленные на противодействие западным ограничениям судоходства в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

    Коментарии (35)
    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

    Коментарии (17)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Коментарии (36)
    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

    Коментарии (14)
    26 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

    Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.

    Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

    Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

    Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.

    Коментарии (5)
    26 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России

    Путин заявил о невозможности суверенитета без экономической самостоятельности

    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о невозможности суверенитета страны без ее экономической самостоятельности. По его словам, достижение экономического суверенитета страны возможно только с участием российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.

    Путин заявил, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет государства, передает РИА «Новости». По его словам, именно на экономическом суверенитете зиждется все остальное, что составляет независимость страны.

    Путин отметил вклад российского бизнеса в развитие различных отраслей экономики, включая возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, индустрии и современных сервисов. Он также подчеркнул важную роль молодого поколения предпринимателей в этих достижениях.

    «Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», – заявил Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций. Российская экономика продолжила расти, несмотря на внешнее санкционное давление, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов.

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

    Коментарии (7)
    26 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения компании McDonald’s на рынок страны, передает ТАСС.

    Путин пообещал помощь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании всех вопросов, связанных с возможным возвращением McDonald’s. Российский лидер спросил руководителя «Вкусно и точка» Олега Пароева о наличии права обратного выкупа у его «не очень добросовестных партнеров». Получив утвердительный ответ, Путин с юмором процитировал известную фразу: «Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

    Путин отметил, что подобные ситуации возникают и в других секторах экономики, когда западные компании желают вернуться. «Я говорю: пожалуйста, пусть возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все», – указал Путин.

    Он подчеркнул, что условия возвращения должны быть выгодны российским игрокам, и пообещал всестороннюю поддержку. «У них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу, как, что надо сделать. Есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», – отметил президент России.

    Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно – и точка».

    Путин сообщил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.

    Коментарии (7)
    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

    Коментарии (9)
    26 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Примаков: Русский дом в Сирии прекратил работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Он уточнил, что сотрудники были вывезены по решению российского посольства, которое продолжает функционировать в обычном режиме, передает ТАСС.

    Примаков заявил: «Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. Посольство Российской Федерации, как мы все знаем, продолжает свою работу. Но по тем событиям, которые там происходили, – мы все-таки в каждой стране присутствия руководствуемся мнением посольства в первую очередь – по решению посольства мы своих сотрудников оттуда вывезли. Дом заморожен, сейчас какая-то работа там не ведется. Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу».

    Также глава Россотрудничества сообщил, что набор студентов из Сирии по квоте правительства России временно приостановлен. По его словам, это связано со сложностями проверки документов и отсутствием присутствия сотрудников на месте. Сейчас большинство сирийских студентов набираются из числа тех, кто уже учится в России или проживает за рубежом.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре.

    В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе.

    Коментарии (795)
    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

    Коментарии (2)
    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.

    «Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.

    Коментарии (2)
    26 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал государственный переворот на Украине в 2014 году кровавым.

    Путин в ходе встречи с российскими деловыми кругами отметил: «Не мы же организовали госпереворот на Украине, все время нам говорили, что должна быть демократия, выборы. Госпереворот совершили – и все, как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов, просто нелепо», передает ТАСС.

    Глава государства также заявил: «Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом».

    В среду президент США Дональд Трамп выразил уверенность в победе России на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

    Коментарии (5)
    Главное
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ
    Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов
    Автомобиль протаранил толпу фанатов в центре Ливерпуля
    ПВО отразила атаку четырех летевших на Москву беспилотников
    Минпромторг расширил льготное автокредитование на семьи с двумя детьми
    Спецпосланник США опроверг согласие ХАМАС на перемирие с Израилем
    Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек

    За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами

    Расстроенный несговорчивостью Брюсселя, Дональд Трамп пригрозил введением, по сути, заградительных пошлин на все европейские товары. Американский президент выдвинул целый список обвинений в адрес Евросоюза. Это и манипуляции с валютой, и торговые барьеры, и налоги, и несправедливые иски против американских компаний. Какие обвинения Трампа в адрес европейцев обоснованы, а какие нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

    Перейти в раздел

    Как лишить Украину производства беспилотников

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония испугалась собственной выходки против интересов России

    В Эстонии внезапно испугались антироссийских операций собственного флота в Балтийском море. «Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью», заявляет местная оппозиция. А правящие политики и военные перекладывают друг на друга ответственность за соответствующий приказ. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............