Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин отметил способность России преодолевать любые сложности
Путин поблагодарил бизнес за успехи и призвал не останавливаться
Президент России Владимир Путин подчеркнул вклад граждан и предпринимателей в преодоление сложностей, выразив благодарность и призвав к дальнейшему развитию экономики страны.
Глава государства в завершение встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что Россия всегда демонстрировала удивительную способность преодолевать любые сложности и проблемы, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Путин отметил, что такие успехи достигаются благодаря таланту и трудолюбию людей, а также организаторским способностям предпринимательского сообщества.
Президент подчеркнул: «Многое сделано, хочу вас за это поблагодарить, но останавливаться на этом нельзя». Он призвал участников встречи продолжать работать над развитием экономики и укреплением позиций страны.
Ранее Путин поздравил представителей российского бизнеса с профессиональным праздником, подчеркнув их ключевую роль в экономике страны. Он выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям.
Также Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.