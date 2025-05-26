Путин отметил способность России преодолевать любые сложности

Путин поблагодарил бизнес за успехи и призвал не останавливаться

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства в завершение встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что Россия всегда демонстрировала удивительную способность преодолевать любые сложности и проблемы, сообщил Кремль в Telegram-канале.

Путин отметил, что такие успехи достигаются благодаря таланту и трудолюбию людей, а также организаторским способностям предпринимательского сообщества.

Президент подчеркнул: «Многое сделано, хочу вас за это поблагодарить, но останавливаться на этом нельзя». Он призвал участников встречи продолжать работать над развитием экономики и укреплением позиций страны.

Ранее Путин поздравил представителей российского бизнеса с профессиональным праздником, подчеркнув их ключевую роль в экономике страны. Он выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям.

Также Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.