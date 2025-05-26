Путин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин поздравил предпринимателей с Днем российского предпринимательства во время встречи с представителями деловых кругов, передает Telegram-канал «Пул № 3». Президент отметил вклад бизнесменов в развитие экономики, обеспечение товаров и услуг.

Путин заявил: «Сегодня праздник, День российского предпринимательства, и я вас всех поздравляю с этим событием – и вас, и, как в таких случаях говорят, все предпринимательское сообщество России в вашем лице, а это десятки, сотни, может быть, миллионы людей, которые выполняют важнейшую задачу, обеспечивают и товарами, и услугами, создают основу нашей экономической жизни».

Глава государства подчеркнул, что успешный предприниматель должен обладать знаниями в праве, финансах и экономике, но, по его мнению, главное – это «особый талант, умение общаться с людьми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжать поддержку отечественных предпринимателей.

Глава государства подчеркнул важность содействия реализации проектов и начинаний российского бизнеса.