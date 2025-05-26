Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства
Путин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил представителей российского бизнеса с профессиональным праздником, подчеркнув их ключевую роль в экономике страны.
Владимир Путин поздравил предпринимателей с Днем российского предпринимательства во время встречи с представителями деловых кругов, передает Telegram-канал «Пул № 3». Президент отметил вклад бизнесменов в развитие экономики, обеспечение товаров и услуг.
Путин заявил: «Сегодня праздник, День российского предпринимательства, и я вас всех поздравляю с этим событием – и вас, и, как в таких случаях говорят, все предпринимательское сообщество России в вашем лице, а это десятки, сотни, может быть, миллионы людей, которые выполняют важнейшую задачу, обеспечивают и товарами, и услугами, создают основу нашей экономической жизни».
Глава государства подчеркнул, что успешный предприниматель должен обладать знаниями в праве, финансах и экономике, но, по его мнению, главное – это «особый талант, умение общаться с людьми».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжать поддержку отечественных предпринимателей.
Глава государства подчеркнул важность содействия реализации проектов и начинаний российского бизнеса.