Футболки с цитатами Путина и Лаврова решили раздавать на ПМЭФ

Tекст: Вера Басилая

Более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и других известных персон будут бесплатно раздавать на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума с 18 по 20 июня, передает ТАСС.

Организаторы сообщили, что все желающие смогут выбрать цвет и размер футболки, а специалисты Zasport нанесут выбранную цитату прямо на месте.

Посетителям предлагают футболки с высказываниями президента Путина, такими как: «Везет дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим» и «Вместе мы все преодолеем». На выбор есть и цитаты министра иностранных дел Сергея Лаврова («Нафиг я сюда пришел», «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом») и главы Башкортостана Радия Хабирова («Увольте всех, кто не работает!», «Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю»).

Ранее футболки с цитатами президента России уже пользовались большой популярностью на ПМЭФ-2024: возле стенда выстраивались длинные очереди желающих получить такой сувенир.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум.

Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран.

Президент России Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.