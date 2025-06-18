Guardian: Заявление саммита НАТО не включило обещание членства Украины и Грузии

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Тейлора, президент США Дональд Трамп выступил против включения в документ фразы о том, что Киев и Тбилиси однажды станут членами НАТО. Вместо этого в итоговом документе будет отражена новая цель – увеличение инвестиций в оборону до 3,5% ВВП к 2032 году, а также выделение еще 1,5% ВВП на такие направления, как поддержка Украины, кибербезопасность и укрепление военной инфраструктуры, передает ТАСС.

Эксперт уточнил, что в этом году по итогам саммита не будет опубликовано традиционное коммюнике, а выйдет короткое совместное заявление с акцентом на финансовые и инфраструктурные обязательства.

В среду премьер-министр Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не будет представлена на саммите НАТО в Гааге 24 июня.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, так как США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности. Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения.