Грузию не пригласили на саммит НАТО в Гааге

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Он объяснил это тем, что «НАТО само перевело отношения с нами в пассивный режим».

«В последнее время НАТО заявляет, что в краткосрочной и в среднесрочной перспективе не обсуждается членство Украины и Грузии», – отметил глава правительства Грузии.

«Это факт и данность. Посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться события», – отметил Ираклий Кобахидзе.

Ранее правящая «Грузинская мечта» назвала реалистичными, но «тяжелыми для Украины» слова спецпосланника США по этой стране Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО на восток.

Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что слова Кита Келлога «подтверждают, что определенные обещания, данные годы назад (в 2008-м о приеме Грузии и Украины в НАТО), были лишь обещаниями».

«Хотя мы здесь внесли в конституцию страны цель – вступление в НАТО, а сегодня Грузия как аспирант НАТО занимает особое место», – сказал парламентарий.

«НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее», – сказал Гиви Миканадзе.