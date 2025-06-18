Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
Грузию не пригласили на саммит НАТО в Гааге
Грузия не будет представлена на саммите НАТО в Гааге 24 июня, заявил в среду премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он объяснил это тем, что «НАТО само перевело отношения с нами в пассивный режим».
«В последнее время НАТО заявляет, что в краткосрочной и в среднесрочной перспективе не обсуждается членство Украины и Грузии», – отметил глава правительства Грузии.
«Это факт и данность. Посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться события», – отметил Ираклий Кобахидзе.
Ранее правящая «Грузинская мечта» назвала реалистичными, но «тяжелыми для Украины» слова спецпосланника США по этой стране Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО на восток.
Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что слова Кита Келлога «подтверждают, что определенные обещания, данные годы назад (в 2008-м о приеме Грузии и Украины в НАТО), были лишь обещаниями».
«Хотя мы здесь внесли в конституцию страны цель – вступление в НАТО, а сегодня Грузия как аспирант НАТО занимает особое место», – сказал парламентарий.
«НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее», – сказал Гиви Миканадзе.