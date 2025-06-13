Келлог: Вашингтон объединил предложения России и Украины для мирного соглашения

Tекст: Ирма Каплан

«Мы считаем, что это ваш (России и Украины) окончательный вариант. Мы взяли украинский перечень условий. Затем получили российский перечень условий, который они назвали меморандумом. Мы свели их вместе. И мы сказали: «Хорошо, как можно объединить эти два документа, чтобы достичь окончательного варианта?» – передает ТАСС слова Келлога из речи в Брюсселе на форуме Германского фонда Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

По слова спецпредставителя Трампа по Украине, с нынешним вариантом базы под мирное соглашение американская сторона ощущает себя «вполне комфортно».

«Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным – значит он достичь мирного соглашения», – добавил Келлог.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать.

Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин, мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.