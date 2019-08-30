Канделаки высказалась о кризисе среднего возраста

Телеведущая Тина Канделаки порассуждала о том, как изменился кризис среднего возраста и что это понятие означает в наши дни.

«Во-первых, отношение к возрасту изменилось в корне: «женщина средних лет» Анна Каренина в сегодняшнем Инстаграме не более чем нимфетка», – написала она в своем Instagram.

«Во-вторых, мы сами выбираем, когда стареть, поскольку болезни уже не так критично влияют на наше здоровье. То, что в 50 лет можно прекрасно выглядеть – неоспоримый факт», – подчеркнула Канделаки.

«Кризис среднего возраста – это момент признания человеком того факта, что по тысяче причин он никогда не достигнет тех целей, о которых мечтал в юности. Фактически это признание поражения перед жизненными обстоятельствами и мысль о том, что мечты о покорении мира уже не сбудутся», – отметила она.

«Разумеется, это всего лишь заблуждение. Менять мир и менять себя никогда не поздно. Разве [президент США] Дональд Трамп не делает это в 75 лет? Поскольку мы живем в мире невероятных возможностей, мы сами выбираем, когда и как мы будем стареть. Да и будем ли», – заключила Канделаки.

Ранее телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с тем, что современные 70-80-летние россияне исполняют свои давние мечты, поступают в университеты, начинают заниматься танцами и обретают новые профессии.