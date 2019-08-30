Началось серийное производство беспилотника «Орион»

Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже началось, планируется строить до 30 таких БЛА в год, рассказал гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«То, что готовится к поставке сейчас – это больше установочная партия, но это уже первый серийный контракт. Мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год – это порядка 30 беспилотников», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.

По его словам, в состав каждого комплекса «Орион» входит от трех до шести БЛА в зависимости от задач, которые он должен выполнять.

Он рассказал также, что компания «Кронштадт» создает новую версию военного беспилотника «Орион», которая будет выполнять функции пожарного.

«Мы сейчас работаем над различными модификациями «Ориона», в том числе над пожарным вариантом. Радиус действия аппарата – 350 километров. При обнаружении пожара аппарат передает координаты, летит в этот регион, снижается, снимает с высокой четкостью очаги пожара вплоть до того, что если это поджог, то можно было бы сфотографировать лица виновных», – рассказал Богатиков.

Он подчеркнул, что сегодня прорабатывается возможность оснащения «Ориона» спецбоеприпасами типа химический огнетушитель, который беспилотник сможет сбрасывать на очаги пожаров.

«Сегодня мы с «Базальтом» (боеприпасное предприятие, входит в концерн «Техмаш» – прим. ВЗГЛЯД) рассматриваем возможность установки на «Орион» средства точного бомбометания. БЛА может сбрасывать в очаг пожара спецбоеприпасы, по сути – химический огнетушитель, и пока пожар локализован, можно будет его потушить. Тем самым мы сможем на порядки сократить ущерб», - пояснил Богатиков.

Он добавил, что на базе «Ориона» также создается летающая лаборатория для отработки технических систем гражданских летательных аппаратов.

О начале испытаний «Ориона» сообщалось в мае 2016 года. В марте 2017 года на спутниковые снимки ресурса Terraserver.com попал российский беспилотный летательный аппарат «Орион», ранее его изображение не публиковалось.

В июле 2017 года беспилотник «Орион» решили сделать ударным.

Напомним, в четверг Богатиков рассказал, что группа компаний «Кронштадт» и несколько других российских предприятий занимаются созданием авиабомбы в 250 килограммов для борьбы с пожарами.

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