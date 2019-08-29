В России начали разработку мощной бомбы для тушения пожаров

Группа компаний «Кронштадт» и несколько других российских предприятий занимаются созданием авиабомбы в 250 килограмм для борьбы с пожарами, сообщил гендиректор группы Сергей Богатиков.

«Мы сейчас прорабатываем возможность применения средства пожаротушения – авиационной противопожарной бомбы, которая обеспечивает локализацию пожара. Она уже разработана в 500-килограммовом варианте, мы прорабатываем 250-килограммовый образец под наши беспилотники», – сообщил Богатиков, передает ТАСС.

Он отметил, что главной задачей при борьбе с пожарами является локализация источника возгорания. Богатиков пояснил, что очень важно в первое время после возгорания прибыть на место, сфотографировать его с БПЛА и попробовать ликвидировать его в зачаточном состоянии.

По словам гендиректора, новое средство представляет собой порошковый огнетушитель, работающий на площади свыше 500 кв. метров.

«Мы можем оперативно реагировать и предлагаем систему, которая будет решать эти задачи на больших расстояниях. Мы предлагаем создать некую группировку беспилотников, которая будет работать в этом направлении [тушении пожаров] по всей стране», – пояснил Богатиков.

Ранее сообщалось, что ГК «Кронштадт» занимается созданием мониторингового беспилотника «Орион-2», а БПЛА «Орион» должны поступить в армию уже в 2019 году.