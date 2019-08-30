ЛДПР предложила продлить летние каникулы до 1 октября

Летние каникулы для школьников и студентов необходимо продлить до 1 октября, соответствующий пилотный проект можно провести в регионах Дальнего Востока, считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), направивший соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий предложил «реализовать эту идею в Дальневосточном регионе РФ в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае».

По словам Власова, уровень нагрузки на учеников и студентов в настоящее время очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме того, по мнению депутата, следует помнить, что многие школьники и студенты предпочитают работать в летнее время, а продление летних каникул позволит получить им больше практических знаний и закрепить теоретические.

«Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», – считает парламентарий.