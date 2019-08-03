Боярский объяснил, почему в Петербурге много «психов»

Российский актер Михаил Боярский оценил рейтинг регионов Минздрава по числу психически нездоровых людей.

Актер заявил радиостанции «Говорит Москва», что составлять такие рейтинги бесполезно, и он не может без иронии относиться к подобным спискам.

По его мнению, без «психов» не было бы искусства. Поскольку Петербург считается культурной столицей России, то результаты рейтинга Минздрава не должны удивлять.

«Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», – добавил актер.

При этом он обратился к экспертам с призывом не заниматься подсчетом душевнобольных, а решать более серьезные проблемы, в частности, обеспечить пациентов необходимыми лекарствами.

«Считать, кто у нас психи, это может к ним самим и относится. Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», – сказал он.

Ранее Минздрав России назвал регионы, в которых по итогам 2018 года было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге – 4,7 тыс. пациентов.