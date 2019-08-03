Назван регион России с наибольшим числом душевнобольных

Министерство здравоохранения России назвало регионы, в которых по итогам 2018 года было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Так, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге – 4,7 тыс. пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2,8 тыс. пациентов, сообщает RT.

В пятерку также вошли Татарстан (2,5 тыс. случаев), Башкирия (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Меньше всего психических заболеваний выявлено в Ненецком АО (восемь пациентов), на Чукотке (44 пациента) и в Магаданской области (56 пациентов).

Всего в 2018 году диагноз «психические расстройства» первично поставили 59,1 тыс. пациентов, в это число не вошли случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ.

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