В Госдуме рассказали, как избежать весеннего обострения

Зампред комитета Государственной думы Николай Говорин рассказал, как россияне должны бороться с весенним обострением психических расстройств.

По его словам, весной вероятность обострения психических недугов повышается, передает НСН.

«Порядка 30% взрослого населения может обнаруживать легкие, непсихотические расстройства, например, легкую депрессию, бессонницу, снижение настроения, повышенную раздражительность. Это так называемый невротический регистр нарушений. При межличностных отношениях это может сопровождаться повышенной раздражительностью, конфликтностью. Много и тяжелых форм психических расстройств. Порядка миллиона человек у нас в стране имеют инвалидность по психическим заболеваниям. Весной некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют», – рассказал Говорин.

Он отметил, что профилактикой таких обострений занимаются врачи.

«Поэтому так важна система диспансеризации больных, это важное достижение отечественной психиатрии, которое важно не потерять. Также очень важно избегать алкоголя и других психоактивных веществ, беспорядочных половых связей, курения, стараться вести здоровый образ жизни. Большое значение для профилактики психических расстройств имеют возрождение института семьи, повышение благосостояния россиян», – добавил парламентарий.

Ранее Говорин рассказал, что Госдума может ограничить оборот веселящего газа (закиси азота) и приравнять его к психоактивным веществам (ПАВ).