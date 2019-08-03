Участнику акции в Москве грозит уголовное дело за травмирование росгвардейца

Следователи могут завести уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции в центре Москвы, который нанес травму сотруднику Росгвардии.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (о применении насилия в отношении представителя власти)», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сотрудник Росгвардии получил ранение во время несанкционированной акции в центре Москвы. Его доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки.

В субботу в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Как сообщили в МВД, в митинге приняли участие порядка 1500 человек, за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Во время акции полиция задержала одного из организаторов, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

Политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.