На юге Канады эвакуировали жителей из-за угрозы химического заражения местности

Жители населенного пункта Ирвайн в канадской провинции Альберта эвакуированы из-за угрозы химического заражения местности после железнодорожной аварии, сообщил телеканал CBC.

По сведениям телеканала, в районе населенного пункта Ирвайн с рельсов сошло от 12 до 15 вагонов, перевозивших неназванные легковоспламеняющиеся вещества, передает ТАСС.

В районе Сайпресс, где расположен Ирвайн, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Полиция перекрыла участок трансканадской автомагистрали.

Отметим, это далеко не первый случай, когда в Канаде с рельсов сходит товарный поезд.