В Канаде сошел с рельсов товарный состав с нефтью

В канадской провинции Манитоба сошел с рельсов товарный состав, перевозивший неочищенную нефть, сообщил телеканал CBC.

Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега, недалеко от деревни Сент-Лазар. Всего с рельсов сошли 37 цистерн, в результате произошел разлив нефти, передает ТАСС.

Место происшествия оцеплено специалистами транспортной компании CN, которой принадлежит состав. Началась очистка территории.

По поступающей информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 4 февраля три человека погибли в канадской провинции Британская Колумбия при сходе с рельсов товарного состава.