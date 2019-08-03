Путин подписал закон о реестре недобросовестных опекунов и приемных родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федерального реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Документ, вносящий изменения в Семейный кодекс и закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Закон определяет порядок включения в него информации о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Напомним, 23 июля закон о создании в России реестра лиц, которым запрещено усыновлять детей, а также быть опекунами или попечителями сирот, был принят Госдумой.

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