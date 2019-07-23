Утвержден список лиц, которым запрещено усыновлять детей

Дума во вторник приняла закон о создании в России реестра лиц, которым запрещено усыновлять детей, а также быть опекунами или попечителями сирот.

«Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к законопроекту.

Авторы законопроекта отметили, что в реестр не будут включать родителей, восстановленных в родительских правах.

Напомним, на днях возник скандал вокруг усыновителей нетрадиционной ориентации после того, как одного из их детей доставили в больницу с подозрением на аппендицит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении столичных сотрудников соцзащиты, которые не противодействовали усыновлению мальчиков семьей из двух мужчин.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.