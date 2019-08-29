Россияне оценили вклад США и Британии в победу во Второй мировой войне

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне считают основным 84% россиян, при этом роль США и Великобритании в победе россияне чаще называют незначительной, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дату начала Второй мировой войны назвали 90%, но только треть из них определили ее верно – 1939 год. Это преимущественно были россияне с высшим или неполным высшим образованием. Еще 52% респондентов посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году, а 6% назвали другой вариант, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Основной причиной начала Второй мировой войны россияне считают борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния – такую версию высказали 14% опрошенных. Следующей по значимости причиной россияне считают стремление Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства (13%). Еще 10% россиян в качестве причины указали попытку Германии захватить Россию, 7% респондентов уверены, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики. Еще 34% респондентов не определились в вопросе о причинах начала Второй мировой войны.

В то же время большинство россиян безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне. Так, в качестве союзников уверенно называют США, Великобританию и Францию. Чаще всего правильные ответы дают представители старшего поколения в возрасте от 45 до 59 лет (73%, 66% и 34% соответственно) и старше 60 лет (72%, 63% и 38% соответственно); реже – респонденты от 18 до 24 лет (31% назвали в качестве союзника США, 32% – Англию и 19% – Францию), от 25 до 34 лет (41%, 38% и 23% соответственно) и от 35 до 44 лет (49%, 45% и 29% соответственно). При этом 8% относят к союзникам Польшу и 5% – Китай. Еще 4% включают в этот список Монголию, по 2% – Украину, Белоруссию, Испанию и Чехословакию.

В отношении противников СССР во Второй мировой войне россияне говорят более уверенно. Большинство соотечественников называют Германию во главе с Адольфом Гитлером (77%). Чаще других правильно определяют ключевого противника представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (80%). Также 38% называют Японию, преимущественно те, кому от 45 до 59 лет (45%), 29% – Италию во главе с Бенито Муссолини. Чаще всего Италию в качестве противника упоминают респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (33%) и старше 60 лет (35%). Также 17% относят к противникам СССР во Второй мировой войне Румынию, 8% – Польшу, по 7% – Венгрию и Финляндию. Еще по 5% упоминают в этой связи Францию и США.

Большинство россиян на протяжении замеров с 2009 года оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный (88% в 2009 году, 84% в 2016 году и 84% в 2019 году). Чаще всего такую оценку дают мужчины (90%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (87%) и от 60 лет (90%). Следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США и Великобритания: 29% сегодня считают, что довольно значительный вклад в победу внесли США, каждый четвертый (25%) говорит в этой связи о Великобритании. Десять лет назад примерно столько же респондентов придерживались такого мнения (30% и 26% соответственно). При этом чаще россияне утверждают, что вклад этих стран в победу был незначителен (США – 33%, Великобритания – 38%). Наиболее распространено такое мнение и относительно Франции (40%). В отношении Китая 26% россиян говорят о незначительном вкладе в победу, 39% считают, что его практически не было.

Опрос проведен 27 августа 2019 года. Были опрошены 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонных интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.