Минздрав изъял с рынка еще одно лекарство с фенспиридом

Минздрав отменил госрегистрацию препарата от кашля «Фармспал», в котором содержится фенспирид, сообщает Росздравнадзор.

Минздрав также исключение препарат из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения, передает РИА «Новости».

Такое решение было принято в связи с заключением Росздравнадзора о том, что препарат несет угрозу здоровью человека. В частности, негативно влияет фенспирид в составе лекарства, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об отзыве из продажи лекарственные препараты «Эреспал», «Эриспирус» и «Эпистат», которые содержат фенспирид. Лекарство, как выяснилось, может вызывать сбои сердечного ритма.