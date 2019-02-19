В России отозвано из обращения лекарство «Эпистат»

Лекарственный препарат «Эпистат» не будет продаваться на территории Российской Федерации из-за фенспирида.

Об этом сообщают в Росздравнадзоре. Письмо за подписью главы ведомства Дмитрия Пархоменко опубликовано на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва об изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эпистат», – гласит документ.

Ведомство предлагает предоставить сведения о возврате в свои территориальные отделения, а указанному представительству – предоставить сведения об изъятии из обращения всех серий «Эпистата».

Ранее сообщалось об отзыве из продажи французского лекарственного препарата «Эреспал», который содержит фенспирид. По появившимся данным, лекарство может неблаготворно влиять на сердце, вызывать сбои сердечного ритма.

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