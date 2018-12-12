Что делать тем, кто принимал опасное средство от кашля «Эреспал»?

Росздравнадзор в срочном порядке изымает из аптек популярнейшее средство от кашля, известное россиянам под названием «Эреспал». Как выяснилось, действующее вещество препарата фенспирид опасно для человека и способно навредить ритму сердца.

Первыми забили тревогу на родине препарата во Франции, где его изобрели в 1973 году. Когда тамошние специалисты недавно поняли, что фенспирид вызывает форму тахикардии повышенного риска, надзорные органы решили изъять из обращения все лекарственные препараты, содержащие вредное вещество. Аналогичным образом решили поступить и в России.

В нашей стране препарат продается уже около 10 лет. В четверг Росздравнадзор официально отозвал «Эреспал» с рынка, а в пятницу запросил у производителей остальных зарегистрированных лекарственных средств на основе фенспирида последние данные по эффективности и безопасности выпускаемых препаратов.

Параллельно с этим в Минздраве отметили, что система контроля за оборотом лекарств позволит изъять опасные препараты и окончательно они исчезнут с полок российских аптек до понедельника.

Однако в блогосфере возникла волна недовольства тем, что российские надзорные органы обеспокоились проблемой лишь только после того, как спохватились французы. То есть в России отдельной особой проверки препарат не проходил, недоумевали многие блогеры. Вопрос «Почему этот препарат назначали нашим детям» стал одним из самых популярных среди молодых мам в соцсетях.

И не только среди мам. «Конечно, мягко говоря, неприятно было узнать, что лекарство, которое мне участковый терапевт выписывал от простуды, оказалось чуть ли не смертельным, – сказал газете ВЗГЛЯД 40-летний москвич Михаил. – Осталось похвалить себя за лень и склонность к самолечению – я в итоге это французское лекарство не стал принимать, предпочитал лечиться проверенными отечественными средствами. Оказалось, правильно делал. Еще менее приятно было узнать, что «Эреспал» вовсю назначали детям. У меня – годовалый сын. Теперь, конечно, начинаешь беспокоиться и за собственного ребенка. Всё ли, что ему может назначить педиатр, окажется безопасным?».

В то же время эксперты призывают к спокойствию.

«Такое случается и в этом нет никакой экзотики. Дело в том, что медицина и наука развиваются, накапливается определенная статистика и опыт. И только потом становится известно, что на первый взгляд безобидные лекарства могут наносить вред, – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор, экс-глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Калашников. – Так было с аспирином, так было с витамином С, который всем давали в школе. Потому я не вижу здесь чего-то критического».

По мнению сенатора, не стоит особо переживать и тем, кто сталкивался с этим препаратом на практике, но последнее слово в этом вопросе за Минздравом.

«Минздрав должен дать разъяснения и рекомендации, нужно ли принимавшим этот препарат обратиться к врачу. Зачастую в таких случаях достаточно просто прекратить прием препарата и всё будет хорошо», – резюмировал Калашников.

Однако несколько врачей московских клиник в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредили, что у принимающих «Эреспал» всё-таки существует низкий, но всё же риск тахикардии, а потому стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом, а уж тот, если необходимо, назначит новые методы лечения.