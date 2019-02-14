Росздравнадзор снял с продажи опасное для жизни французское лекарство

Росздравнадзор отозвал с рынка французское лекарство от бронхита «Эреспал», которое ранее изготовитель запретил в связи с опасными для жизни побочными эффектами.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО «Лаборатории Сервье», Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал (МНН: Фенспирид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг» (регистрационное удостоверение П N012547/01 от 07.04.2010) и «Эреспал (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл» (регистрационное удостоверение П N012547/02 от 28.06.2010), держатель регистрационных удостоверений – Лаборатории Сервье (Франция), в связи с неблагоприятным соотношением «польза-риск» при применении данных препаратов», – цитирует «Интерфакс» заявление Росздравнадзора.

По их просьбе торговые площадки должны подтвердить возврат лекарства поставщикам, а поставщики – предоставить информацию об изъятии. Территориальные органы ведомства должны проконтролировать изъятие из обращения всех указанных препаратов.

Сейчас Росздравнадзор выясняет, опасно ли действующее вещество «Эреспала» – фенспирид. По итогам проверки российский Минздрав примет решение.

Ранее в связи с риском «вызвать нарушения сердечного ритма» во Франции изъяли лекарственный препарат «Эреспал», который назначается для лечения заболеваний дыхательных путей.