В России изъяли с рынка еще одно лекарство с фенспиридом

Росздравнадзор вывел из обращения противовоспалительного лекарственного средства «Эриспирус», которое содержит фенспирид.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг» и «Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», – передает «Интерфакс» текст письма ведомства.

Отзыв, как сообщается, был добровольным – в связи с тем, что у другого препарата с фенспиридом – «Эреспалом» было выявлено «удлинение интервалов QT на электрокардиограмме». При этом у «Эриспируса» не было зафиксировано такого эффекта.

Ранее сообщалось об отзыве из продажи французского лекарственного препарата «Эреспал», который содержит фенспирид. Лекарство, как выяснилось, может вызывать сбои сердечного ритма.

Позже был изъят с российского рынка «Эпистат» из-за содержания фенспирида.

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