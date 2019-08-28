Отправке тела российской девочки из Турции может помешать праздник

Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис обратился к своим подписчикам в соцсети и поблагодарил всех за поддержку.

«За последние 10 дней Наташа и я однозначно поняли, что хороших, добрых и искренних людей гораздо больше чем других. Вы только не теряйтесь, не стесняйтесь. Простое сообщение, смайлик... Казалось бы мелочь, но эти мелочи очень поддерживают. А на фотографии торт, который (дочь – прим. ВЗГЛЯД) Лисенок приготовила мне на день рождения, два месяца назад», – написал отец погибшей на своей странице во «ВКонтакте».

В комментарии для РБК он сообщил, что с отправкой тела на родину может возникнуть задержка, поскольку в Турции 30 августа проходит национальный праздник.

«Никто не работает, в том числе нотариальные конторы. К тому же документы оформляются в Анталье, а она от нас в 200 км», – уточнил Лейкуцис. Вместе с тем он надеется, что сможет уладить формальности и семья сможет вернуться в Россию в четверг.

Напомним, 12-летняя девочка из Петербурга пострадала в бассейне в Бодруме, она скончалась 28 августа. Ее затянуло в трубу на дне бассейна, после чего она впала в кому.