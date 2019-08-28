Контрразведка США заподозрила спецслужбы Китая в сборе информации через LinkedIn

Контрразведка США серьезно обеспокоена активизацией деятельности китайских спецслужб в соцсети LinkedIn, объединяющей 645 млн профессионалов в различных областях, сообщил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванина.

Иванина назвал LinkedIn «лучшей площадкой для сбора информации», но при этом воздержался от конкретики, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем за тем, как китайские разведывательные службы осуществляют широкомасштабную деятельность. Вместо того, чтобы направлять шпионов в США с целью рекрутировать одного единственного агента, гораздо эффективнее сидеть за компьютером в Китае и направлять выдержанные в дружелюбном тоне запросы тысячам потенциальных целей, используя при этом поддельные личные данные», – цитирует директора американского центра контрразведки The New York Times.

Представитель LinkedIn Николь Леверич заявила, что компания активно удаляет поддельные аккаунты, ориентируясь на информацию от различных источников, в том числе от правительственных ведомств США.

«Мы добиваемся соблюдения наших правил, которые совершенно ясны: создание поддельных аккаунтов или попытки лгать или вводить пользователей в заблуждение являются нарушением условий использования нашего ресурса», – заявила Леверич.

По имеющимся у издания сведениям, в последнее время масштабы использования социальных сетей китайскими спецслужбами привлекли пристальное внимание, в связи с чем Facebook, Twitter и YouTube начали выявлять и удалять аккаунты, через которые может распространяться «китайская дезинформация».

Напомним, в конце мая администрация социальной сети Facebook отчиталась об удалении свыше 3 млрд фейковых аккаунтов.