США анонсировали крупнейшие международные военные учения на Украине

В многонациональных учениях Rapid Trident-2019 («Быстрый трезубец») на территории Украины примут участие примут участие около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока, сообщили в командовании Сухопутных войск США в Европе.

«В учениях примут участие около 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов», – сообщается в Twitter командования Сухопутных войск США в Европе.

Мероприятия в рамках учений пройдут с 13 по 28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.

В учениях примут участие военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США, Национальной гвардии Калифорнии, Седьмого учебного командования Сухопутных войск США, а также Командования специальных операций.

В 2018 году в учениях Rapid Trident на Украине принимали участие около 2,3 военнослужащих из США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдавии, Германии, Румынии, Польши и Турции.

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