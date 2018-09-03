Крупнейшие на Украине учения стартовали во Львовской области

Международные военные учения Rapid Trident-2018 («Быстрый трезубец») начались в понедельник во Львовской области, отчитались в пресс-центре генштаба украинской армии.

Учения начались в Яворовском районе Львовской области на территории украинского международного центра миротворчества и безопасности нацакадемии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Они продлятся до 15 сентября, в учениях примут участие порядка 2,3 тыс. военных из стран Черноморского бассейна. Rapid Trident 2018 – это «самые масштабные в стране совместные сухопутные учения подразделений ВС Украины и армейских подразделений иностранных государств», – отмечается в сообщении пресс-службы украинского генштаба.

Глава центра военно-правовых исследований Александр Мусиенк при этом заявил, что цель начавшихся учений отличается от предыдущих: «Особенность учений в том, что они не будут сосредоточены на миссии по поддержанию мира и безопасности, как это бывало всегда, а будут направлены на противодействие гибридным угрозам». Основу маневров на этот раз составит одна из бригад, которые входят в подчинение оперативного командования «Восток».

Напомним, в конце января этого года президент Украины Петр Порошенко разрешил иностранным военным проводить учения на Украине. В частности, речь шла о проведении в этом году украино-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018

В прошлогодних учениях Rapid Trident приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран – США, Канады, Великобритании, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии и Турции, что было беспрецедентным количеством.

Учения Rapid Trident проходят во Львовской области с 2006 года.