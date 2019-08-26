Блогеров возмутила «казнь предателя» на фестивале реконструкторов на Алтае

Во время военно-исторического фестиваля «Днепровский рубеж» в Алтайском крае зрителям продемонстрировали казнь предателя и сожжение хутора, что вызвало возмущение в соцсетях и у некоторых пришедших на мероприятие.

Фестиваль прошел 24 августа в окрестностях алтайского села Шипуново. Мероприятие посетили около 9 тыс. зрителей. На фестивале реконструировали один из эпизодов битвы за Днепр, длившейся с августа по декабрь 1943 года. В постановочном сражении участвовали 130 актеров, из них 30 изображали немецких солдат, сообщает 360.

По сценарию, немецкие захватчики ворвались на небольшой украинский хутор, жители которого помогали партизанам. Оккупанты сжигают часть хутора, но затем к нему подходят советские солдаты, начинается бой.

При этом перед началом битвы зрителям показали казнь предателя, которому зачитали приговор, а после расстреляли. В соцсетях, однако, не оценили столь достоверного воссоздания событий, раскритиковав жестокость сцены.

- На Алтае реконструкторы замутили расстрел предателя Родины на фестивале реконструкторов «Днепровский рубеж».



Господь, если ты все-таки существуешь и слышишь — жги все нахрен! Тут уже спасать некого. pic.twitter.com/oi37lbpsQh — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) August 26, 2019

На Алтае, на фестивале реконструкторов "Днепровский рубеж" провели показательный расстрел врага народа, на радость голодной толпе. pic.twitter.com/NECQflVXfZ — Vasyl Syvyii (@AvvaDogs) August 26, 2019

Организаторы пояснили, что решили показать «процесс над предателем» перед сражением, чтобы «люди узнали для себя что-то новое».

«Работала военно-полевая коллегия. Был оглашен приговор, после его исполнения зачитали сводки с фронта. Никакой жестокости», – сказал Даниил.

Он добавил, что на афишах стояла возрастная маркировка 16+, а зрителей предупредили о мероприятии. Кроме того, вокруг площадки выстроили коробку из актеров-солдат – таким образом, чтобы только взрослые могли видеть момент казни.

«У нас должен был быть еще один бой «В августе 1946-го» по ликвидации националистов на хуторе. Но у нас катастрофически не хватало времени и материального ресурса. Мы отказались от него и решили просто провести показательный суд. Ведь во время войны не только немцы совершали военные преступления. И мы выбрали самый мягкий вариант казни», – заключил он.

Актер, игравший предателя, Александр Неверов заявил, что эта сцена ничем не отличалась от гибели немецких оккупантов во время финала реконструкции.

«Его что, истязали? Он предал Родину. По его вине погибли мирные люди, десятки, сотни, а, возможно, и тысячи. В чем жестокость? А все наши киношедевры, которые идут по телевизору, – там разве это не присутствует?» – заявил он.

Руководитель Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» Тимур Черепнин также заметил, что войну порождают жестокость, грязь, кровь и смерть, а не прихоти организаторов реконструкций. По его словам, были и реконструкции, которые посвящались освобождению узников концлагерей. Показанные в них исторические события крайне тяжелые и жестокие.

«Это было во время войны, и это один из ужасных, жестоких моментов, которые рождает война. И задача реконструкторов показать их, чтобы это больше никогда не повторялось, что войн нельзя допускать, что все конфликты нужно стараться решить устно», – считает Черепнин.

Он добавил, что перед началом реконструкций зрителей предупреждают о сценах насилия, чтобы уберечь от них детей. Так, во время «Душоновских маневров 2019» в подмосковном Щелкове «немец» из огнемета «сжег советского солдата». Кроме того, во время сражений участники обычно воссоздают до 50% людских потерь – «умирает» каждый второй, отметил Черепнин.

«Для детей это наглядный способ показать, что такое хорошо и что такое плохо. Что в одной и той же ситуации один человек остается героем, не предав Родину, семью, друзей, ведет бой до последнего момента. А есть и другие люди», – заключил Черепнин.