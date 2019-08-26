Меркель призвала устранить торговые разногласия ЕС и США

Брюссель и Вашингтон должны урегулировать разногласия в торговых отношениях, то же самое касается и торговли США с Китаем, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Канцлер Германии считает, что ЕС и США необходимо продолжить переговоры по этой тематике «как можно быстрее». «Думаю, мы должны найти решение. Мы были бы рады, если бы удалось договориться США и Китаю. Это было бы в наших интересах», – заявила Меркель, передает ТАСС.

США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом 2018 года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.

Регулярные переговоры на торговую тематику ведут также КНР и США. На прошлой неделе Китай заявил, что в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США. После этого Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции. Минфин США объяснил право Трампа запугивать работающие с Китаем компании.

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