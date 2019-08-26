Глава офиса Зеленского в язвительных выражениях объяснил поездку в Сен-Тропе в День независимости

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое отсутствие во время официальных мероприятий по случаю Дня независимости страны.

Богдан написал на своей странице в Facebook, что свободное от работы время проводит, где хочет, главное – «не воровать».

«В свободное от работы время куда хочу – туда иду. Хочу – на свадьбу в Сан Тропе, хочу – на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)», – написал Богдан.

К посту глава офиса прикрепил запись, размещенную в конце августа 2015 года из поездки в Пески на Донбассе, где говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости Украины на элитном курорте в Сен-Тропе во Франции, отмечая свадьбу друзей-юристов.

Накануне сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на мероприятия в Киеве, посвященные Дню независимости страны.

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