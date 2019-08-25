Второй республиканец бросил вызов Трампу

Бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш объявил о намерении посоперничать с действующим президентом страны Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

«Я буду участвовать в выборах президента», – сказал он в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости».

Сейчас Уолш работает радиоведущим. Он рассказал, что решился на такой шаг, несмотря на высокую поддержку Трампа в Республиканской партии. По его словам, у Трампа должна быть альтернатива.

«Страну тошнит от эмоциональных выходок этого парня – он же ребенок», – считает политик.

Уолш добавил, что прежде поддерживал Трампа, однако со временем перешел в стан его критиков.

Отмечается, что у самого политика далеко не безоблачная репутация. Так, ведущий ABC припомнил Уолшу расистские публикации в Twitter и распространение неверных слухов о Бараке Обаме.

Ранее о намерении составить конкуренцию Трампу заявил экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, который не сумел собрать и 1 млн долларов в качестве пожертвований на избирательную кампанию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году.

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