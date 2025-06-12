Народный фронт передал бойцам СВО 300 мотоциклов ко Дню России

Народный фронт направил бойцам СВО 300 мотоциклов для фронта

Tекст: Елизавета Шишкова

Поставка мотоциклов осуществлена в рамках инициативы Народного фронта. Крупная партия из 300 мотоциклов предназначена для подразделений, действующих в зоне специальной военной операции. Акция приурочена ко Дню России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы отметили, что мототехника необходима бойцам для выполнения оперативных задач, включая доставку боеприпасов и продовольствия, эвакуацию раненых и проведение рейдов. Мотоциклы отличаются маневренностью и возможностью передвигаться там, где другие виды транспорта становятся бесполезны.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил: «Ко Дню России Народный фронт собрал средства на 300 мотоциклов, которые уже направляются в части. Это стало возможно благодаря тысячам людей по всей стране. Спасибо всем, кто поддерживает фронт. Прошу не останавливаться – ваша помощь приближает победу».

Военнослужащие высоко оценили новую технику, отметив ее надежность и удобство. Боец с позывным «Муха» рассказал: «Прекрасные мотоциклы, новые, с доработанной подвеской, грязевой резиной, рабочая лошадка. Не единожды такие мотоциклы помогали выводить раненых, подвозить боеприпасы. Спасибо всем, кто помогает, жертвует средства, все это поддерживает боевой дух, особенно письма, которые пишут дети».