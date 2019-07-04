Претендующий на кресло Трампа республиканец не сумел собрать 1 млн долларов

Единственный соперник действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах республиканец Билл Уэлд получил всего 688 тыс. долларов пожертвований на избирательную кампанию, сообщили в избирательном штабе кандидата.

Всего деньги на выборы Уэлду дали около 7 тыс. физических и юридических лиц. В среднем кандидату в президенты жертвовали по 98 долларов, передает ТАСС. Уэлд добавил к пожертвованным средствам и свои 181 тыс. долларов, так что общая сумма составила 869 тыс. долларов.

Как писали американские СМИ, на начало июля действующий президент США Дональд Трамп располагал суммой в 100 млн. долларов на проведение предвыборной кампании.

На место кандидата в президенты от Республиканской партии пока претендуют двое – действующий президент страны Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году.

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