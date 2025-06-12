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    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    8 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    12 июня 2025, 17:35 • Новости дня

    Самолет Red Wings совершил первый прямой рейс из Москвы в Эйлат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой рейс авиакомпании Red Wings между Москвой и израильским курортным Эйлатом был выполнен впервые после введенных из-за пандемии ограничений.

    Самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Москве и успешно приземлился в международном аэропорту Рамон, передает ТАСС.

    В апреле авиакомпания Red Wings открыла направление в израильский город Эйлат из Москвы, рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Superjet.

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между странами.

    11 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    Французский врач рассказал об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.

    Военнослужащие Израиля проявляли жестокость по отношению к пассажирам гуманитарного судна, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет Politico, ссылаясь на французского врача Батисту Андре.

    По словам медика, израильские военные включали громкую музыку и танцевали, чтобы не дать пассажирам спать, особенно мешая Грете Тунберг. Врач также рассказал, что участникам гуманитарной миссии систематически ограничивали доступ к питьевой воде и еде.

    Эти меры, по словам Андре, носили постоянный характер и были направлены против всех находящихся на борту судна активистов.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    11 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Посол России в Турции объявил об уходе с должности

    Ерхов завершил работу послом России в Турции

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

    На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

    В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

    Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

    Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    12 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса Баканов: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз.

    О планах по созданию первой российской ядерной электростанции на Луне и продолжении изучения Венеры рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России, его слова приводит Telegram-канал госкорпорации. В числе приоритетных задач также названо создание новой орбитальной станции, которая должна заменить действующую МКС.

    Баканов подчеркнул, что Россия остается единственной страной, которая смогла посадить аппарат на поверхности Венеры. Он отметил, что в числе ближайших задач – масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости интернета по всей стране, повышение точности системы ГЛОНАСС, а также модернизация отечественных ракет и космических кораблей.

    Глава Роскосмоса заявил: «Впереди – грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения».

    По словам Баканова, День России напоминает о единстве и огромном потенциале страны, а космические достижения становятся воплощением национального характера и основой для будущего роста экономики и повышения качества жизни.

    Ранее Роскосмос сообщил, что к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.

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    12 июня 2025, 12:00 • Новости дня
    Дроноводы доставили флаг России в Херсон

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День России беспилотник ВС РФ перенес государственный флаг через водную преграду и водрузил его на здание в Херсоне, временно оккупированном украинскими военными.

    Операцию осуществил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», передает ТАСС. Дрон с государственным флагом России был установлен на крыше многоэтажного дома.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

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    12 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
    CBS заявил о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана
    @ Lockheed Martin/Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана, сообщает CBS.

    По словам источников CBS, Вашингтон предупредили «о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию», передает ТАСС.

    При этом США полагают, что в случае атаки Иран в ответ может «нанести удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке». Это является одной из причин того, что Госдеп предписал части сотрудников американского посольства выехать из Ирака, сообщает CBS.

    Израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США разрешило членам семей американских военных покинуть объекты в зоне ответственности Центрального командования на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Сенатское слушание главы Центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы перенесли из-за обострения ситуации в регионе.

    Иранская разведка заявила, что получила доступ к секретным материалам о ракетной программе Израиля. Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис допустил совместную военную операцию США и Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана при провале дипломатии. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против военного удара по ядерным объектам Ирана. Иран пообещал сокрушить Израиль в случае атаки на свои ядерные объекты.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    11 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений

    Путин поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений

    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, сообщил Кремль.

    «Сегодня наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин отметил необходимость максимально использовать опыт специальной военной операции и других региональных конфликтов, а также учитывать современные мировые тенденции военных технологий. Он подчеркнул, что рост числа стран, инвестирующих в развитие вооружений, свидетельствует о формировании новых центров научного и индустриального развития в условиях многополярного мира.

    Ранее Путин заявил о необходимости опережать мировые армии.

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    11 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    В ходе беседы главы государств положительно оценили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, отметив активное участие российской делегации, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы также обсуждались практические вопросы реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов. Мирзиеев отдельно поздравил Путина и россиян с приближающимся Днем России, подчеркнув важность развития дружественных отношений между странами.

    На прошлой неделе Путин и Мирзиеев по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте. В декабре лидеры обсудили Сирию и Украину.

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    12 июня 2025, 10:06 • Новости дня
    Shaman выпустил новую песню ко Дню России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист Ярослав Дронов (Shaman) представил новую композицию, посвященную России, которая впервые была исполнена на праздничном концерте в Москве.

    О выходе новой песни артиста сообщил пресс-центр исполнителя, передает ТАСС. Композиция «Гуляй, Россия!» приурочена ко Дню России и стала доступна слушателям на цифровых музыкальных сервисах. В песне сочетаются электронный бит и акустическая гитара, а в финале звучат элементы народных распевов.

    Премьера произведения состоялась 11 июня на концерте на Красной площади. По словам исполнителя, такие песни помогают выразить любовь к Родине: «Песня – это самый простой способ показать любовь к родной стране, поэтому нам нужно много самых разных песен о России», – отметил Shaman в беседе с агентством. В тексте композиции отражены узнаваемые образы России, такие как «белые березы, широкие поля», а также звучит признание в любви к стране.

    Ранее на церемонии премии «Муз-ТВ» Shaman впервые публично исполнил песню, с которой выступит на международном конкурсе «Интервидение» в Москве.

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    12 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    Синоптик предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

    Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей центральных регионов России ожидает значительное понижение температуры и сильные дожди, особенно в ночь на субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Вильфанд рассказал, что уже с пятницы в регионе начнется заметное ухудшение погодных условий из-за прихода циклона с запада на восток, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, «порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую».

    Метеоролог уточнил, что наиболее сильные ливни ожидаются в ночь на субботу в Москве и соседних областях. В пятницу дневная температура составит 16-21 градус, возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. В ночь на субботу температура снизится до 11-13 градусов, днем – до 15-17 градусов. Температура будет на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы.

    Вильфанд добавил, что с воскресенья начнется постепенное улучшение погодных условий.

    Ранее Вильфанд сообщил о рекордно теплом начале 2025 года в России.

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